VIDÉO - Griezmann ou Neymar ? Lequel ferait le plus de bien au Barça ?

639 vues | 04:38

FC STREAM TEAM – Antoine Griezmann va quitter l'Atlético Madrid et devrait signer sous peu au FC Barcelone. Le nom de Neymar, dans le flou, revient aussi avec une certaine insistance. Si le Barça avait à choisir entre les deux, lequel lui ferait le plus de bien ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en ont parlé durant le FC Stream Team de vendredi.

