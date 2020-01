Comment Valverde peut-il toujours entrainer le Barça ?

133 vues | 04:52

FC STREAM TEAM – Le FC Barcelone a chuté dès les demi-finales de la Supercoupe d’Espagne. Un nouvel échec dans un match couperet pour l’équipe d’un Ernesto Valverde de plus en plus fragilisé. Pour nos journalistes, Martin Mosnier et Maxime Dupuis, son maintien est difficilement justifiable.

