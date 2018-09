VIDEO - Le gardien de but le plus cher de l'histoire a un nouveau nom : Kepa Arrizabalaga

128 333 vues | 01:06

FOOTBALL - Dans le viseur du Real Madrid l'hiver dernier, Kepa Arrizabalaga poursuivra finalement sa carrière à Chelsea. Le club anglais a décidé de payer la clause libératoire de l'Espagnol âgé de 23 ans - 80 millions d'euros - pour l'arracher à l'Athletic Bilbao et en faire le gardien de but le plus cher de l'histoire du football, rien que ça. (Réalisation : Vincent Brégevin et Rémy de Souza)

