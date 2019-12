VIDÉO - Liga : Zinedine Zidane : "Nous méritions plus que Barcelone"

766 vues | 00:40

LIGA - Malgré une belle prestation et les occasions les plus franches, le Real Madrid n'a pu faire mieux que 0-0 sur la pelouse de Barcelone mercredi. Zinedine Zidane a donné son sentiment après la rencontre et estime que son équipe méritait mieux malgré son manque d'efficacité.

Eurosport uniquement avec CANAL*