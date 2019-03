VIDÉO - Liga - Real Madrid : Santiago Solari, quatre mois et demi en enfer

LIGA - Santiago Solari et le Real Madrid, c'est déjà fini. La Maison blanche a annoncé lundi se séparer de son entraîneur et de faire revenir un certain Zinédine Zidane. Retour sur les quatre mois de Solari à la tête du Real.

