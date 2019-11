Les Bleus observent une minute de silence, quatre ans après les attentats de Paris

vue | 01:08

Les joueurs et le staff de l'équipe de France ont respecté une minute de silence avant leur entraînement ce mercredi, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Il y a quatre ans, ces attaques terroristes avaient fait 130 morts et plus de 400 blessés dans les rues de la capitale, au Bataclan et aux abords du Stade de France.

