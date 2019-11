Le PSG doit-il vraiment prolonger Thiago Silva ? On en parle à 17 heures dans le FC Stream Team

227 vues | 00:00

LIGUE 1 - En fin de contrat au PSG, Thiago Silva se verrait bien rempiler une saison de plus dans la capitale. Mais Paris y a-t-il intérêt ? On en parle avec Martin Mosnier et Maxime Dupuis dans l'émission du jour. Il sera aussi question de Mourinho et de l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG.

Eurosport uniquement avec CANAL*