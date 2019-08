VIDÉO - Le but malheureux de Jesiel en J-League

Jesiel de Kawasaki Frontale a marqué un but plutôt malheureux contre son camp samedi face à Shimizu S-Pulse.Le défenseur central brésilien n'a rien pu faire pour sortir le ballon qui filait vers le but. Son équipe a réussi à égaliser (2-2) et à sauver la mise.

