VIDÉO - Le Barça est-il en train de gâcher Griezmann ? On en a parlé dans le FC Stream Team

345 vues | 40:49

FC STREAM TEAM - Les Bleus doivent-ils craindre l'année de Griezmann au FC Barcelone ? Cristiano Ronaldo est-il le plus grand athlète qui joue au foot ? Et quels sont les dix meilleurs joueurs de la décennie ? Nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis en ont débattu dans le FC Stream Team.

