Le 11 du mois - Avec Pléa et Verratti

Le Niçois Alassane Pléa est le joueur phare de l’équipe du mois du mars avec les Stéphanois Rémy Cabella et Stéphane Ruffier, les Parisiens Marco Verratti et Thiago Silva, les Angevins Ismaël Traoré et Flavien Tait, le Lyonnais Ferland Mendy et le Rennais Ismaëla Sarr.

