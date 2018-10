La Liga - Quand Tebas assurait que Gérone-Barça aurait bien lieu à Miami...

33 vues | 01:57

Décidément, il risque d'y avoir du rififi entre la FIFA et la Ligue de Football Espagnole lors des prochaines semaines. Gianni Infantino a refusé la tenue du derby catalan entre Gérone et le Barça à Miami le 27 janvier prochain. Pourtant, lors d'un entretien exclusif à DAZN jeudi, Javier Tebas jurait que les deux clubs iraient bien aux États-Unis. ''C'est certain à 100%'', affirme Tebas, qui va

Eurosport uniquement avec CANAL*