La Liga - Neymar se confie à Stephen Curry : ''Cristiano Ronaldo est un monstre''

11 vues | 00:58

Au cours d'une rencontre organisée par The Player's Tribune avec le basketteur Stephen Curry, star de Golden State, Neymar a évoqué les deux joueurs qui ont marqué son début de carrière et dont il avoue encore ''apprendre tous les jours'' : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Eurosport uniquement avec CANAL*