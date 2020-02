La Liga - Braithwaite officiellement présenté par le Barça

2 vues | 00:59

L'international danois Martin Braithwaite s'est engagé pour quatre ans et demi, ce jeudi, avec le FC Barcelone. L'attaquant, passé par Toulouse et Bordeaux, arrive en tant que joker médical du club catalan, qui a perdu Luis Suárez et Ousmane Dembélé sur blessure.

