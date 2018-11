Alves : "Guardiola a renforcé la philosophie de jeu du Barça"

7 vues | 01:04

Dans un documentaire sur les années de Pep Guardiola au FC Barcelone, intitulé "Take the ball, pass the ball", Dani Alves revient sur son passage dans le club catalan, et notamment l'influence sur le style de jeu de l'entraîneur Pep Guardiola. Voici en exclusivité un extrait de l'interview du Brésilien.

Eurosport uniquement avec CANAL*