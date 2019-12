L'Ajax profite d'un énorme cafouillage de Twente pour marquer un but gag

1 769 vues | 00:41

EREDIVISIE - Les joueurs de l'Ajax peuvent remercier le gardien et la défense de Twente. Dimanche, grâce (ou à cause selon le point de vue), Noa Lang a marqué un but quelque peu insolite (70e) grâce à un gros manque de communication entre le gardien et ses défenseurs.

