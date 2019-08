vue | 01:26

Comme chaque année depuis un demi-siècle, la grande famille turinoise se retrouve à Villar Perosa, pour un match entre l'équipe A de la Juventus et l'équipe B. Ce mercredi, sans Cristiano Ronaldo, la Juventus A a gagné 3-1 contre l'équipe B, avec un doublé de Dybala et un but de Cuadrado.

