Juventus - Les fans de la Juve réagissent au départ d'Allegri

Après cinq ans passées sur le banc des Bianconeri et autant de titres de champion d'Italie, Massimiliano Allegri ne sera plus l'entraîneur de la Juventus Turin la saison prochaine. Une nouvelle qui a fait beaucoup réagir les fans turinois, entre soulagement, ras-le-bol, surprise et déception.

