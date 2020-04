Juventus - Dybala : "Quatre mois sans salaire ? C'était difficile de se mettre d'accord"

150 vues | 00:54

L'attaquant argentin de la Juventus Paulo Dybala revient sur l'accord trouvé entre son club et les joueurs de l'équipe première, conséquence de l'épidémie de coronavirus et de l'arrêt de la Serie A. Aucun salaire ne sera versé pour les mois de mars, avril, mai et juin.

