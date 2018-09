Justice - Lloris sanctionné lourdement

203 vues | 00:30

Le capitaine de l'équipe de France championne du monde et de Tottenham, Hugo Lloris, a été condamné à une suspension de permis de conduire de 20 mois et à 50 000 livres (environ 56 000 euros) d'amende pour conduite en état d'ivresse, après avoir été interpellé dans les rues de la capitale britannique le 24 août dernier avec un taux d'alcoolémie plus de 2 fois supérieur à la limite.

Eurosport uniquement avec CANAL*