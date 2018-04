Joueur de l’année - Souness : ''Salah ou De Bruyne''

34 vues | 00:48

L’ancien international écossais de Liverpool, Graeme Souness, a évoqué le titre « PFA Players' Player of the Year » qui récompense le meilleur joueur du championnat anglais. Selon lui, les quarts de finale entre le Manchester City de Kevin De Bruyne et le Liverpool de Mohamed Salah, pourraient s’avérer décisifs.

