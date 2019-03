Japon - Le Vissel Kobe de Villa et Iniesta s'impose face au Sagan Tosu de Fernando Torres

30 vues | 01:30

Retrouvailles entre champions du monde au Japon : le Vissel Kobe de David Villa, Andres Iniesta et Lukas Podolski affrontait ce samedi le Sagan Tosu de Fernando Torres pour le compte de la deuxième journée de J-League. Et Kobe s'est imposé 1-0 grâce à un but plein de réussite et d'opportunisme signé... David Villa. Une première pour le meilleur buteur de l'histoire de la sélection espagnole,

