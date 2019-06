Italie - Mancini : ''Les propos de Mario Balotelli ne me visaient pas''

8 vues | 08:30

Non convoqué par Roberto Mancini, Mario Balotelli avait récemment tenu des propos durs envers les choix du sélectionneur transalpin : ''Je ne sais pas si c’est à cause de mon caractère, ou parce que c’était plus simple de ne pas m’appeler, ou par racisme, je n’en sais rien. Mais je suis sur que ce n’est pas de ma faute si je ne suis plus en sélection''. Mancini lui a répondu ce samedi en

