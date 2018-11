Interview - Klaassen évoque les jeunes pépites de l'Ajax

2 vues | 00:44

Interrogé en exclusivité au micro de Perform Group, le milieu de terrain international neérlandais du Werder Brême et ancien joueur de l'Ajax Amsterdam (2011-2017), Davy Klaassen, a évoqué les jeunes pépites du club amstellodamois et notamment ses compatriotes Frenkie De Jong et Matthijs De Ligt.

