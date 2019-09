Interview - Anthony Varane : "Karim Benzema, un grand frère pour Raphaël"

vue | 00:32

À l'occasion de la sortie de la série-documentaire "Varane : Destin de Champion", très prochainement sur la plateforme Amazon Prime, Anthony Varane, l'agent et frère de Raphaël, décrit la relation entre le défenseur du Real Madrid et son compatriote et coéquipier au Real Madrid Karim Benzema.

