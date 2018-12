International - Mbappé, l'homme de tous les records

11 vues | 01:38

L'attaquant du PSG et de l'équipe de France Kylian Mbappé fête ce jeudi ses 20 ans. Focus sur les records de précocité les plus marquants déjà battus par le jeune prodige entre 2016 et 2018, que ce soit en Ligue 1, sur la scène européenne ou en Bleu.

