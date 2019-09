International : Les Bleus dominent nettement l'Albanie

16 vues | 00:30

L'équipe de France a largement battu l'Albanie (4-1), samedi au Stade de France, avec un Coman de gala, auteur d'un doublé. Olivier Giroud a inscrit son 36e but avec les Bleus et se rapproche du total de Michel Platini (41). Pour sa première sélection, Jonathan Ikone a marqué huit minutes seulement après son entrée en jeu. Antoine Griezmann n'a pas trouvé le chemin des filets et a même manqué un

Eurosport uniquement avec CANAL*