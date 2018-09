International - George Weah a rejoué avec la sélection du Liberia !

53 vues | 00:36

À 51 ans, le président du Liberia et ancienne star du Paris Saint-Germain et du Milan AC, George Weah, a renoué avec le football international pour son pays lors d'une défaite en amical face au Nigeria (1-2). Le premier Ballon d'Or africain en 1995 a assuré qu'il s'agissait bel et bien de son ultime match professionnel.

