VIDÉO - Inter - Conte ne se prononce pas sur l'échange entre Lukaku et Dybala

4 vues | 00:37

L'Inter Milan a battu Tottenham après une séance de tirs au but (1-1, 4-3 tab) pour le compte de l'International Champions Cup ce dimanche dans le stade des Spurs. En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur du club italien Antonio Conte n'a pas voulu se prononcer sur le possible échange entre l'attaquant international belge de Manchester United Romelu Lukaku (convoité par l'Inter) et l

Eurosport uniquement avec CANAL*