Il y a 16 ans - Sytchev libérait l'OM à Vienne !

Le 13 août 2003, l'OM s'imposait sur la plus petite des marges en Autriche face à l'Austria au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un but de Dmitriy Sytchev, dans la touffeur de Vienne, allait lancer une formidable épopée (0-1). Dix mois plus tard, une fois reversés en C3, les Marseillais allaient disputer la finale de la Coupe de l'UEFA, face au FC Valence (0-2).

