VIDÉO - ICC - Premier but de la saison pour Cristiano Ronaldo

27 vues | 00:22

Premier match et déjà premier but de la saison pour Cristiano Ronaldo. En véritable renard des surfaces, l’attaquant portugais a donné l’avantage à la Juventus dimanche face à Tottenham, en concrétisant une offrande de Mattia De Sciglio. Le club turinois s’est finalement incliné en fin de match, sur un but d’Harry Kane (3-2).

