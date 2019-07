VIDÉO - ICC - La Juventus s'offre l'Inter aux tirs au but

4 vues | 01:22

Après un csc de Matthijs de Ligt et un but de Cristiano Ronaldo, la Juventus a dû se défaire de l'Inter (1-1) aux tirs au but, ce mercredi dans le cadre de l'International Champions Cup. La Vieille Dame a pu compter sur son gardien, Gianluigi Buffon.

Eurosport uniquement avec CANAL*