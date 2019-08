VIDÉO - Honduras - Trois morts et dix blessés dans des émeutes à Tegucigalpa

De violentes émeutes autour et à l'intérieur du stade National de Tegucigalpa, la capitale du Honduras, ont fait trois morts et dix blessés en marge de la rencontre entre les clubs de Motagua et d'Olimpia, qui a finalement été annulée par les autorités...

