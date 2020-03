VIDÉO - Henry, Bojan, Foden : ils participent au "Stay at Home Challenge" et jonglent avec du PQ

En pleine crise du coronavirus et alors qu'une grande partie du monde est en confinement, le "Stay at Home Challenge" fait de plus en plus d'adepte. Le concept est simple : jongler devant sa caméra, avec... du papier toilette. Thierry Henry, Bojan ou encore Phil Foden se sont prêtés au jeu.

