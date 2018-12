Groupe C - Tuchel : ''Gagner à Belgrade, un grand défi''

16 vues | 00:29

Thomas Tuchel sait que Paris devra sortir un grand match sur la pelouse de l'Étoile Rouge, invaincue au Marakana depuis plus d'un an et qui a réussi deux énormes performances face au Napoli (0-0) et à Liverpool (2-0) dans son antre. ''On ne va pas y penser'', assure Tuchel, qui veut jouer pour gagner et surtout se qualifier sans rien attendre du match entre Liverpool et Naples.

Eurosport uniquement avec CANAL*