VIDÉO - Groupe C - Tuchel : "À Anfield, on ne fait pas des essais tactiques"

5 vues | 01:28

Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, a assuré aux médias qu'il avait entièrement confiance en ses joueurs et en son système. Selon lui, lorsque l'on foule la pelouse d'Anfield Road pour affronter Liverpool, on ne fait pas d'essais tactiques. On joue avec les joueurs dont on a entièrement confiance.

