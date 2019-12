VIDÉO - Groupe A - Navas : "On va se battre jusqu'au bout"

1 vue | 00:38

Le PSG, assuré de terminer à la première place de son groupe, accueille Galatasaray, mercredi soir, lors de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. En conférence de presse, le gardien du PSG, Keylor Navas, assure que son équipe va tout faire pour aller le plus loin possible dans la compétition.

