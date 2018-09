VIDÉO - Groupe A - Henrichs : "Un honneur et une fierté"

L'AS Monaco accueille l'Atlético de Madrid au stade Louis-II pour le compte de la première journée de la Ligue des Champions. À la veille de la rencontre, le jeune latéral monégasque et international allemand, Benjamin Henrichs (21 ans), a fait part de sa "fierté" et de son "honneur" de disputer la plus prestigieuse des compétitions européennes avec le club de la Principauté.

