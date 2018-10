Groupe A - Benaglio : ''Un sentiment nouveau''

30 vues | 02:53

Le secong gardien de l'AS Monaco, qui assure l'interim en attendant le retour de Daniejl Subasic, admet que le club de la Principauté n'était plus habitué à perdre lors des dernières saisons. ''On a toujours joué le podium depuis notre remontée. Le plus important, c'est de rester ensemble'', explique t-il avant de retrouver Dortmund mercredi soir en Ligue des Champions.

