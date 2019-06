Griezmann ou Neymar : lequel collerait mieux avec le Barça ?

885 vues | 38:55

FC STREAM TEAM - Le mercato est lancé depuis dix jours et le FC Barcelone est au centre des attentions. Antoine Griezmann, qui va quitter l'Atlético, et Neymar, dont l'avenir est flou, sont associés au club catalan. Lequel choisir ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis se sont penchés sur le sujet, vendredi. Ils parleront aussi de l'avenir de Paul Pogba et de France – Brésil.

