VIDÉO - Goal! But! Tor! - David Villa inscrit son 1er but au Japon

vue | 00:38

David Villa a inscrit son premier but au Japon lors de la deuxième journée de J-League, offrant la victoire à sa nouvelle équipe du Vissel Kobe (1-0). Le champion du monde 2010, arrivé en début d'année en provenance de New York City (MLS), a pris à revers la défense de Sagan Tosu (54e). Andres Iniesta et Lukas Podolski ont également disputé tout le match, comme Fernando Torres pour Tosu.

Eurosport uniquement avec CANAL*