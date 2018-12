De Garcia à Mandanda : les chiffres qui illustrent le naufrage des cadres de l'OM

48 vues | 03:47

Méconnaissable depuis le début de la saison et éliminé en Coupe de la Ligue, l'OM ne parvient plus à retrouver les vertus qui l'avaient conduit en finale de la Ligue Europa. Avant le déplacement à Angers, retour en chiffres sur cette mauvaise passe illustrée par les soucis de 5 cadres historiques du vestiaire phocéen : Rudi Garcia, Steve Mandanda, Adil Rami, Valère Germain et Dimitri Payet.

