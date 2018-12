Galtier : "Le Ballon d'or ? Pour moi ce serait Varane"

1 223 vues | 00:41

L'Olympique Lyonnais et Lille ont fait match nul 2-2 sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille pour le compte de la 15e journée du Championnat de France de Ligue 1. En conférence de presse d'après-match, l' entraîneur lillois Christophe Galtier a indiqué que Raphaël Varane méritait le Ballon d'Or et en second Antoine Griezmann.

