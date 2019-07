Football : ICC - L'incroyable raté de Benassi contre Benfica

1 vue | 00:20

Le match amical de l'International Champions Cup entre la Fiorentina et Benfica a donné lieu à un incroyable raté, ce jeudi. A la 49e minute, alors que le score était de 1-1 entre les deux formations, Benassi (Fiorentina) s'est retrouvé complètement seul face au but vide...et a réussi à tirer au-dessus. C'est finalement Benfica qui l'emportera grâce à un but en toute fin de match (2-1).

