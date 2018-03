Finale - Verratti : ''C'est surtout à l'extérieur que ça s'agite''

7 vues | 01:28

Marco Verratti est un peu agacé par toutes les rumeurs qui gravitent autour du Paris Saint-Germain actuellement. ''Tous les jours je lis des choses fausses. Si ça s'agite, alors c'est à l'extérieur du club et non en interne. On a été déçus de ne pas aller plus loin en Ligue des Champions mais ça viendra. Paris le mérite. En attendant, il faut garder notre calme'', affirme l'Italien avant la finale

