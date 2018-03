VIDÉO - Finale PSG-Monaco - Vasilyev : "Les rumeurs sur Jardim, Glik et Fabinho me font doucement sourire"

Vadim Vasilyev, vice-président de l'AS Monaco, a lu et entendu les rumeurs concernant un intérêt du PSG pour son coach Leonardo Jardim, ainsi que pour ses joueurs Fabinho et Glik. ''Et bien entendu, cela arrive deux ou trois jours avant la finale'', sourit l'homme fort de l'ASM. ''Mais je peux vous promettre que tout le monde est mobilisé et prêt pour jouer une grande finale'', assure Vasilyev.

