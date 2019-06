Finale - Klopp : "Cette victoire, c'est aussi pour ma famille"

1 vue | 00:56

Défait lors des six dernières finales qu'il a jouées, Jurgen Klopp en a enfin remporté une, et la plus belle de toute, ce samedi en Ligue des Champions face à Tottenham (2-0). Un succès qu'il dédie également à sa famille, ravie de le voir enfin avec une médaille d'or autour du cou.

