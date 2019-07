Finale - Belmadi sur le drame de Montpellier : "Nous avons été meurtris"

6 vues | 01:34

Djamel Belmadi est revenu sur le drame de Montpellier survenu après la qualification de l'Algérie en demi-finale de la CAN, quand un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture et fauché une famille, tuant la mère et blessant grièvement son bébé et plus légèrement sa fille. Le sélectionneur des Fennecs espère ''que tout se déroulera dans le calme'' vendredi en cas de succès face au Sénégal et

