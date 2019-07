Finale - Belmadi : "Delort et Brahimi ? Ils ont l'intelligence pour gérer leur frustration"

3 vues | 01:22

Djamel Belmadi est revenu sur la concurrence sur les postes offensifs lors de cette CAN et sur l'éventuelle frustration d'Andy Delort et Yacine Brahimi, qui jouent peu depuis le départ. Avant la finale de vendredi face au Sénégal, le sélectionneur algérien assure que ce sont deux cas distincts, bien plus compliqué à gérer en ce qui concerne le joueur de Porto...

