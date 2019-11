VIDEO - Vous ne comprenez rien au tirage de l'Euro 2020 ? On vous explique tout

03:10

Le tirage au sort de l'Euro 2020, qui aura lieu le 30 novembre, offre un joli casse-tête. L'UEFA a inventé un système complexe pour cette compétition organisée dans 12 pays. Si on peut entrevoir la composition de certaines poules, on a une idée assez précise de ce qui attend les Bleus. On vous explique tout ça. (Narration : Glenn Ceillier. Réalisation : Hadrien Hiault. Visuels : Quentin Guichard).

