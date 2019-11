"Le groupe le plus difficile de l'histoire des Bleus"

5 918 vues | 04:19

EURO 2020 – Avec l'Allemagne et le Portugal, l'équipe de France a été gâtée lors du tirage au sort de l'Euro. Dans le même groupe, on trouve le champion du monde 2018, le vainqueur de l'Euro 2016 et le lauréat du Mondial 2014… Pour nos journalistes Maxime Dupuis et Glenn Ceillier, les Bleus n'avaient jamais eu de poules aussi denses.

Eurosport uniquement avec CANAL*